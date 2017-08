Der er kommet mange våben ind via sommerense frit-lejde-aktion hos Midt og Vestsjællands Politi. Nu venter politiet på at Nationalmuseet kommer for at se på de historisk mest interessante af dem, resten er sendt til destruktion. Foto: Mie Neel

Nationalmusset skal se på historiske våben fra frit-lejde-aktion

145 luftvåben, 972 skydevåben, 673 blankvåben, 350 eksplosivstoffer og 271 andre former for våben landede på Midt- og Vestsjælland Politis bord ved frit lejde-aktionen tidligere på sommeren. 2411 våben alt i alt, hvilket er 1088 flere våben, end da der sidst blev holdt frit lejde-aktion i samme område i 2013.

- Vi har fået virkelig mange historiske våben ind denne gang. Vi gætter selv på, at det er fra modstandsfolk, hvis familie ikke ønsker at ligge inde med tingene. Der er nedskrevne historier med til en del af tingene, som viser sig at være våben nedkastet af de allierede, fortæller han.

- MP40'ere, MP44'ere og et par Stenguns. Det er alt sammen noget, vi nu har spurgt Nationalmuseet, om de kan have interesse i. Vi forventer da, at de vil ud at se på våbene, for det er virkelig fine ting, siger Ken Hegner.