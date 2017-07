Nabohjælp giver håb om færre sommerferieindbrud

Midt- og Vestsjællands Politi er på tur rundt i byerne med sin rullende politistation.

Roskilde - 10. juli 2017 kl. 17:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ferietid er indbrudstid. Sådan plejer det at være, men i disse uger går Midt- og Vestsjællands Politi og holder vejret i spænding.

For to af de seneste skoleferier, juleferien og vinterferien, bød på markant færre antal indbrud end normalt. Og også politiets opgørelsen over antallet af indbrud i 2017 indtil nu ser lovende ud. Det viser Midt- og Vestsjællands Politis egne opgørelser.

Sidste år var der 222 indbrud i Roskilde Kommune i perioden fra 1. januar til 4. juli. I samme periode i år har der været 153 indbrud.

I de andre kommuner rundt om Roskilde er tendensen den samme. I Greve er antallet af indbrud faldet fra 269 til 145 fra sidste år til i år. Og i Lejre er tallet faldet en smule fra 72 indbrud i perioden i 2016 til 68 indbrud i samme periode i 2017.

- Den effekt, vi mener at have set til jul og i vinterferien, prøver vi at se, om vi kan stimulere også her i sommerferien. Tiden vil vise, om det lykkes. Vi har i hvert fald klare indikationer på, at det har virket rigtig godt i juleferien og nærmest lige så klare indikationer for, at det har virket i vinterferien. Nu lægger vi os virkelig i selen for, at det også kommer til at virke i sommerferien, siger politiinspektør Michael Flemming Rasmussen, der er leder af Midt- og Vestsjællands Politis afdeling for forebyggelse.

Kun Solrød afviger fra tendensen med at have et svagt stigende antal indbrud. Fra 75 indbrud i 2016 til 84 indbrud i 2017.

Politiet mener, at nedgangen i antallet af indbrud har en sammenhæng med, at markant flere borgere har tilmeldt sig nabohjælp.

- Jeg tror, vi har rigtig stor succes i øjeblikket med at rette opmærksomheden mod det, der foregår lige ude på den anden side af hækken, hos naboen, på vejen, på stien. Vi får rigtig mange henvendelser nu, og vi får heldigvis også rykket på de fleste. Men effekten af, at en gerningsmand oplever, at man har øje på ham, plejer at være nok til, at han fortrækker, siger Michael Flemming Rasmussen.

Undersøgelser viser, at gerningsmanden ofte ikke bare finder en anden vej, men at han tager til et område eller helt opgiver.

- Der er noget forskning bag det her, især svenske undersøgelser viser en sammenhæng. Men samtidig giver det god mening for os. Borgerne kan gøre en række forbyggende ting hjemme på deres matrikel. Sørge for sikre låse og at huset ikke ser ud til at være alene hjemme. Det er kendte råd. Så er der ude på Sjælland, hvor politiet forsøger at holde øje med omrejsende indbrudsbander. Det har vi nogle teknikker til. Der, hvor nabohjælp er særlig interessant, er i tomrummet mellem din egen matrikel og politiet. Hvad foregår der lidt nede ad vejen eller på din vendeplads. Det, at du som borger spørger den fremmede mand, der ikke plejer at gå der, om der er noget, du kan hjælpe med eller om han søger noget. Det virker. Indbrudstyven befinder sig bedst under radaren. Han vil ikke have opmærksomhed, siger Michael Flemming Rasmussen.

I dag foregår nabohjælpen via en app, som de tilmeldte naboer betjener sig af. Samlet set er der nu cirka 18.000 borgere i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, der er tilmeldt nabohjælp.