Naboer stadig utrygge ved nyt p-hus

Naboerne til det kommende parkeringshus på Sortebrødre Plads i Roskilde føler sig stadig ikke overbevist om, at de slipper for lys- og støjgener, når p-huset tages i brug.

Ved præsentationen af vinderprojektet gjorde borgmester Joy Mogensen (S) og folkene bag »Roskildes hængende haver«, som projektet kaldes, ellers deres bedste for at forsikre om, at p-husets facade er designet til at filtrere lyset fra billygterne, så de ikke lyser direkte ind i lejlighederne.

Naboerne har længe kæmpet imod p-huset, men har måttet erkende, at det kommer uanset hvad, og selv om de slipper for at kigge på en kedelig, grå betonklods, var begejstringen på det efterfølgende borgermøde ifølge DAGBLADETs oplysninger til at overse. For ét er, hvordan p-huset ser ud på arkitektfirmaets tegninger, noget andet er, hvordan det bliver i virkeligheden, som det blev sagt på mødet.