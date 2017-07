Der er planer om et to-etagers byggeri på denne grund på Kongebakken. Det er synd at sige, at naboerne er begejstrede for tanken.

Naboer i Kongekvarteret: »Et misfoster«, »arkitektonisk uskøn«

Du har købt et hus med en bebyggelsesprocent på 30. Den nærmeste nabo er en erhvervsgrund med en bebyggelsesprocent på 50. Men nu opdager du, at ejeren af nabogrunden er ved at konvertere erhvervsgrunden til fire boliger - stadig med en bebyggelsesprocent på 50.

- Her er ikke nogen lokalplan - og derfor kan man som bygherre lave rigtig meget. Jeg mener, det er at gå for langt at få lov at beholde en 50 procents bebyggelse, når området konverteres fra erhverv til bolig. Det må være tid til, at de røde partier lytter til de protester, der kommer i sager som denne, siger Peter Madsen.