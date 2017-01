Nabo til p-hus: Hver en centimeter tæller

- Min største anke er, at man bygger uden en helhedsplan for området. I stedet består det af fire forskellige lokalplaner, så kommunen kan få alt til at lykkes, siger han.

- Jeg hører forskellige argumenter fra partierne, og det er som om, de har tilpasset deres argumentation efter deres mærkesager. P-huset er blevet til baggrund af et politisk kludetæppe, og sådan er politik, det er jeg med på. Men jeg er ked af, at man handler af med en betonklods, der bliver stående til evig tid, i stedet for at gøre det med noget driftsmæssigt. Jeg finder det også problematisk, at man gør det med et projekt, som objektiv set har et flertal imod sig, siger han med henvisning til, at Enhedslisten og SF kun stemte for p-huset, fordi det indgik i det budgetforlig, de begge er en del af.