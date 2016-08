Mystik om skarpladt pistols ejer

En 22-årig mand fra Kirke-Hyllinge blev anholdt, da han søndag kom ind på politigården i Roskilde for at hente nøglerne til sin bil.

For her lå en skarpladt pistol, og derfor blev den 19-årige også sigtet for overtrædelse af våbenloven. Søndag blev han fremstillet i grundlovsforhør, hvor han fik opretholdt en anholdelse i tre døgn, da han hævdede, at pistolen ikke var hans.

Derfor ventede politiet blot på, at bilejeren ville komme for at hente nøglerne, så de kunne få en snak med vedkommende om, hvem den pistol dog tilhører. Så da den 22-årige mand kom ind på politistationen for at hente sine bilnøgler, blev han anholdt med det samme. Han forventes fremstillet i grundlovsforhør mandag med krav om varetægtsfængsling.