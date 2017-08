Se billedserie To tredjedele af Vikingeskibsmuseets besøgende kommer fra udlandet, og de kommer, uanset om vejret byder på sol eller regn. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Museumsgæster skeler ikke til vejret

Roskilde - 01. august 2017 kl. 16:11 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2016 blev et fænomenalt år for Vikingeskibsmuseet, og 2017 tyder på at blive lige så godt.

Det viser de seneste tal, som bliver opgjort hver eneste dag, når den sidste gæst har forladt Vikingeskibsmuseet.

Det er ellers blevet bragt frem, at 2017-sæsonen skulle være på vej til at overgå sidste år, hvor der kom flere besøgende end nogensinde før i dette årtusinde, men det har ikke noget på sig, fastslår Rikke Johansen, som er ansvarlig for Vikingeskibsmuseets kommunikation- og markedsføring.

- Det er rigtigt, at vi i april og maj havde flere gæster end i de to samme måneder sidste år. Men april og maj er ikke ret store måneder for os, og man kan ikke konkludere noget på baggrund af de to måneder, siger Rikke Johansen.

Faktum er, at både juni og juli har været lige så gode som sidste år, men eftersom den allerstørste måned er august, er det umuligt at sige noget om, hvordan året ser ud før denne måned er omme. Og succesen afhænger langt mindre af vejret, end mange tror.

- Man siger traditionelt, at gråvejr er godt for museerne, og at de ikke får så mange gæster, når det er solskin. Derfor er der sikkert også nogle, der tror, at vi har fået flere besøgende med den sommer, vi har haft, men sådan er det faktisk ikke. Sidste år havde vi en fantastisk sommer, som ud fra den devise skulle være skidt for os, men da satte vi alligevel rekord. Det, vi ser hos os, er, at gæsterne kommer uanset vejret. Her er mange mennesker, både når vejret er godt, og når det er knap så godt, siger Rikke Johansen.

