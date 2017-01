Romus direktør Frank Birkebæk har annonceret, at han stopper til sommer. Foto: Per Christensen

Museumsdirektør siger stop

Efter næsten 40 år som leder af Roskilde Museum og nu direktør for museumskoncernen Romu har Frank Birkebæk besluttet, at tiden er inde til at sige stop.

Han oplyser, at han har meddelt museets medarbejdere, bestyrelse og en række samarbejdspartnere, at hans sidste arbejdsdag den 31. juli. På det tidspunkt vil han være 72 år, og i forbindelse med 70-års fødselsdagen i 2015 udtalte han til DAGBLADET Roskilde:

- Jeg har sat nogle processer i gang, hvor det er naturligt, at jeg tager ansvar for at realisere dem. Men jeg kan dog godt blive fristet af tanken om at få lov til selv at tilrettelægge min arbejdsdag, siger Frank Birkebæk, som også drømmer om at få genoplivet sit forfatterskab.