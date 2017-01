En affredning er ikke længere aktuelt for Vikingeskibsmuseet. Det kan det dog blive igen, hvis der ikke bliver fundet en løsning for ombygning. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Museum øjner en ombygning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Museum øjner en ombygning

Roskilde - 24. januar 2017 kl. 14:07 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt museum er ikke længere aktuelt for Vikingeskibsmuseet, der længe har været smerteligt bevidst om, at hallen med de fem Skuldelevskibe er for utæt og sårbar til at passe på de enestående fund ret meget længere.

Museet har fået teknisk afklaring af, at hallens fundament er stabil, og samtidig har Kulturstyrelsen og Det Særlige Bygningssyn åbnet for en dialog om at ændre den fredede vikingeskibshal gennem en om- og tilbygning.

- Det interessante er, om vi kan skaffe råderum til at leve videre i bygningen og skabe interesse nok for projektet hos de store fonde, siger museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen, der for længst har opgivet en ren restaurering, fordi fondene ikke vil finansiere det, men hellere vil give penge til et nybyggeri.

Museet skal forholdsvis hurtigt finde fælles fodslag med de to parter, som skal sige god for at ændre den fredede betonhal, fordi vikingskibshallen forfalder mere og mere.

- Uanset om fundamentet holder, har vi en levetidshorisont på otte år for de bærende søjler. Det er ikke lang tid, så vi arbejder under stort tidspres. Det ved Det Særlige Bygningssyn og Kulturstyrelsen godt, og de har været meget ansvarsbevidste i forhold til tiden, siger Tinna Damgård-Sørensen.