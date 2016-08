Se billedserie Roskilde Museum har fået nyt ydre, ny café og ny butik. Nu venter genopbygningen af udstillingerne. Foto: Steen Østbjerg

Museum lukker ned og skifter alt ud

Roskilde - 01. september 2016 kl. 14:17 Af Kristian Jørgensen

Det er ved at være sidste chance, hvis man vil opleve Roskilde Museum i sin nuværende form. 16. september lukker museet udstillingerne ned for at rive alt ud og bygge det op igen.

- Vi skal simpelthen lave et splinternyt museum. Roskilde Museum blev nyopstillet i 1996/97, så vi mener, tiden er inde til at give det en omgang mere, siger museumsdirektør Frank Birkebæk, der forventer, at nedlukningen varer til sommeren 2017, men i den tid vil museet rykke begivenheder ud i sin gård og i byen, ligesom museet café og butik forbliver åbne.

Omvæltningen på Roskilde Museum er en del af en gennemgribende forandring af hele museumskoncernen Romu.

- Det er lang proces, der nu når sit slutmål, så vi har et totalrenoveret Roskilde Museum, ligesom vi har et ny Ragnarock, et totalrenoveret Lejre Museum og får et totalrenoveret Frederikssund Museum. Hvis ikke vi går ind og fornyer os nu, løber tiden fra vores udstillingsudtryk. Det er simpelthen rettidig omhu efter vores opfattelse. Og så er det, fordi det er så vigtigt for byens histore at fremhæve, hvor centralt placeret, vi har været i den nationale historie, siger Romu-direktør Frank Birkebæk.

