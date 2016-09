Murerfirma skulle godkendes af PET

Tre af murerentreprenørfirmaet Stenklints medarbejdere, der skulle godkendes af PET, før de kunne gå i gang med at facaderenovere en af Rigspolitiets bygninger i København.

Murerentreprenørfirmaet Stenklint A/S fra Roskilde er i færd med at renovere en bygning tilhørende Rigspolitiet, og det har medført en lidt anderledes optakt end normalt. Inden de 10 medarbejdere har kunnet møde på byggepladsen, har de først skullet godkendes af PET, og kontrollen af deres baggrund har taget tre uger.

- Politiets Efterretningstjeneste skal godkende private personer, der skal løse opgaver for politiet. Det er forventeligt, at sikkerhedskravene i forbindelse med en renovering af en af deres bygninger er i særklasse stramme. Det har vi stor forståelse og respekt for. Samtidig har vi jo intet at skjule, og så er vi da en smule stolte af, at vi er blevet udvalgt og nu også sikkerhedsgodkendte til denne opgave, siger adm. direktør og ejer hos Stenklint A/S, Lars Bonde Lindberg.

Samtidig har den indledende fræsning af facaden, der sædvanligvis støjer en del, kun måttet foregå mellem klokken syv og ni. Rigspolitiets medarbejdere sidder på den anden side af den facade, som Stenklint A/S renoverer, og har brug for at kunne arbejde i ro og mag.

- Vi er vant til, at kunderne har specielle krav til, hvornår vi arbejder, og det indretter vi os altid efter. I dette tilfælde betyder det blot, at den samlede renovering har taget lidt længere tid end normalt, fordi vi kun har haft to timer om dagen til at det mere støjende arbejde. Men vi er meget tilfredse med det endelig resultat, siger Lars Bonde Lindberg.

Renoveringsarbejdet fortsætter frem til oktober.