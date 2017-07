Mennesker for Mangfoldighed har kun fået tilladelse til at holde fest på Hestetorvet og ikke på Stændertorvet som planlagt. Foto: Lars Ahn Pedersen

Moskétilhængere skal blive på Hestetorvet

Oprindeligt skulle deltagerne til Mennesker for Mangfoldigheds fest mødes på Hestetorvet og derefter bevæge sig ned mod Stændertorvet, hvor scenen skulle have været, og hvor de ville opholde sig til resten af dagen.

- Vi har fået at vide, at vi skal forblive på Hestetorvet, så det gør vi selvfølgelig. Derfor kommer scenen til at stå der, og festlighederne kommer til at foregå på torvet, siger David Stokholm Baxter, som er en af talsmændene for den nyoprettede, upartiske sammenslutning af Mennesker for Mangfoldighed.