Send til din ven. X Artiklen: Mosketalsmand: Lad SIAD demonstrere, vi holder os væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mosketalsmand: Lad SIAD demonstrere, vi holder os væk

Roskilde - 13. juli 2017 kl. 08:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den højreorienterede organisation Stop Islamiseringen af Danmark på lørdag forventes at afholde demonstration foran moskeen i Allehelgensgade, så skal de have lov til det, lyder det fra Yalcin Dogan, projektkoordinator på moskebyggeriet under Roskilde Kulturforening.

- Vi lever i et demokrati. SIAD bruger deres fredelige demokratiske ret, det skal de have lov til, og det skal vi ikke stå i vejen for. Vi håber bare, at dagen kan forløbe fredeligt, siger han.

Roskilde Kulturforening vil i øvrigt opfordre sine medlemmer til at holde sig væk på lørdag, både fra SIAD-demonstrationen og fra arrangementet Mennesker mod Mangfoldighed på Stændertorvet.

- Det har vi diskuteret i bestyrelsen. Vi i bestyrelsen forventer ikke at deltage nogen steder. Vi vil også til vores fredagsbøn fortælle det til medlemmerne. Men vi er jo ikke herre over deres frie vilje. Vil nogle af vores medlemmer gå med og deltage i begivenheden på Hestetorvet/Stændertorvet, så kan også vores medlemmer frit beslutte det, siger han.

Yalcin Dogan fortæller i øvrigt, at cirka 80 procent af foreningens medlemmer nok mest ser det nye hus som en forlænget dagligstue og ikke bare som en moske.

- De vil bare gerne have et sted, de kan mødes, lige som man mødes i andre foreninger. Det gælder kvinder, unge og mænd. Vi synes selv, vi får bygget en smuk bygning, og så har vi taget en beslutning om, at den gerne må ligne en moske. Derfor har vi kupler - som i øvrigt kun kan ses fra luften, eller når man står inde i moskeen - og derfor har vi minareter. De har en symbolsk værdi, forklarer han.

Yalcin Dogan undres, når han hører, at folk tror, at det er første skridt på vejen til, at der kan kaldes til bøn fra minaretrene.

- Vi lever i Danmark. Der er love og regler. Dem følger vi, lige som vi forventer, at alle andre danskere følger de regler. Mig bekendt må man ikke kalde til bøn fra minareter i Danmark. Derfor må vi det naturligvis heller ikke i Roskilde. Det står i øvrigt også i lokalplanen, så det kommer ikke til at ske, siger han og understreger, at det muslimske trossamfund i byen bare gerne vil leve i fred og ro.

- Vi kunne egentlig godt tænke os at have det lige som vores venner i de danske synagoger. Dem hører vi aldrig noget til. De praktiserer deres religion og kultur, og ingen løfter et øjenbryn. Det må være muligt, at det samme kan være tilfældet for moskeer og muslimer, siger han.

Det er forventningen, at den nye moske vil står færdig til oktober, og dermed vil det være slut med at skulle drive moske i det gamle nedlagte autoværksted i baggården, som har huset moskeen siden 1989.

- Det glæder vi os til, for vi ser virkelig frem til at få nogle nye lokaler, og vi håber da, at folk i Roskilde synes, vi har bygget noget, der er pænt, og som bidrager positivt til vores by, siger Yalcin Dogan.