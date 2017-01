Minister: Statslig medfinansiering af store kystprojekter kan komme på tale

- Et projekt som det i Jyllinge Nordmark er i min optik et lokalt projekt. Her har lodsejerne et økonomisk ansvar. Det samme har kommunen. Men den helt store udfordring for Danmark bliver klimaforandringerne, vandstandsstigningerne, storme og stormfloder. Det er min holdning, at staten i højere grad må være aktiv for at få lavet de helt store kystsikringsprojekter. Det kan vi ikke bare overlade til lodsejere og kommuner. Der skal vi spille en mere aktiv rolle. Det kan også være, at det bliver en økonomisk rolle, men som udgangspunkt skal vi sikre koordinering, og at staten ikke står som stopklods i kystsikringsprojekter, sagde han til Sjællandske Medier.