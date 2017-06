Staten støtter i dag DSB med fire milliarder kroner hvert år, og det er ikke holdbart i fremtiden, mener transportminister Ole Birk Olesen, der vil udlicitere store dele af togdriften. Foto: Niels Overgaard/Transportministeriet.

Minister: Sjællandske tog skal udliciteres

Roskilde - 22. juni 2017

De sjællandske togpendlere skal måske snart lade sig transportere frem og tilbage af private selskaber i stedet for DSB.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil nemlig ikke kun udbyde s-togsdriften til private, som omtalt i en række medier i går. Alle tog, der ikke går mellem landets store byer, bør i princippet udbydes, mener ministeren. Det skriver Jyllands-Posten.

- På sigt mener jeg, at DSB's primære funktion skal være at drive fjerntog. Jeg forestiller mig også, at de sjællandske regionaltog kan sendes i udbud. I princippet giver det mening at sende alle de togstrækninger, der i dag får tilskud, i udbud og spørge private, hvem der kan levere den bedste service til den bedste pris, siger ministeren til avisen.

Nordvestnyt og DAGBLADET forsøger at få ministeren til at uddybe synspunkterne. Herunder hvordan et sådan udbud skal skrues sammen og hvilke krav, der skal følge med udbuddet.

Ole Birk Olesen har dog givet udtryk for, at staten ikke kan blive ved med at betale fire milliarder kroner i tilskud til togdriften hvert år. Så vil busdrift være billigere, mener Ole Birk Olesen.

De Sjællandske regionaltog kører i dag mellem København-Roskilde-Holbæk-Kalundborg, København-Ringsted-Nykøbing F, på Kystbanen og Lille Syd-banen, der i dag går mellem Roskilde-Køge-Næstved.