Send til din ven. X Artiklen: Minirundkørsel indviet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minirundkørsel indviet

Roskilde - 21. august 2017 kl. 12:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Minirundkørslen i krydset Frederiksborgvej - Dronning Margrethes Vej er nu åbnet med manér af 6A fra Skt. Josefs Internationale Skole, borgmester Joy Mogensen og udvalgsformand Torben Jørgensen.

Før ombygningen var cyklister og fodgængere ikke trygge ved skolevejen på Frederiksborgvej.

Problemet var, at der ofte blev kørt stærkt af ligeudkørende trafik igennem Frederiksborgvej/Sct. Ols Gade. Samtidig var det svært for trafik fra Provstestræde og Dr. Margrethesvej at komme ud i krydset pga. vigepligten.

Borgmester Joy Mogensen kunne derfor ved indvielsen fortælle, at rundkørslen gerne skal sænke trafikanternes hastighed for alle retninger i krydset. Der er brug for en rolig trafikafvikling og en mere sikker skolevej.

Rundkørslen giver også mulighed for bustrafik i begge retninger igennem krydset. I dag kører busserne rundt om Roskilde Museum i Sankt Ols Stræde. Busserne omlægges formentlig igen 1. september.

Der er samtidig afsat penge til at fodgængerfeltet ved skolen bliver hævet, så bilerne bliver tvunget ned i hastighed der.

- Ombygninger af vejen kan ikke gøre det alene - det handler også om at ændre adfærd. Derfor er 6As projekt om en sikker skolevej vigtigt og supplerer det, vi laver i form af bump og rundkørsel, sagde borgmesteren.

I en minirundkørsel er der ubetinget vigepligt ved indkørsel til cirkulationsarealet ligesom i en almindelig rundkørsel

Forskellen er, at minirundkørslen har en midterø, som busser, lasbiler mv. har mulighed for at køre over.

Minirundkørslen laver man typisk på steder, hvor der ikke er plads til en stor rundkørsel.