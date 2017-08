Det er en minigolfbane. Eller, det bliver det i hvert tilfælde til. I onsdags have Jyllinge Minigolfklub arbejdsdag på Spraglehøj. Det første hul kommer til oktober er forventningen.

Minigolfere er næsten klar til det første hul

Roskilde - 11. august 2017 kl. 16:22 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været godt, at sommeren ikke var så varm. Det kan de frivillige i Jyllinge Minigolfklub i hvert tilfælde sige ja til, for hele sommeren har de knoklet med at få ryddet det område ved Spraglehøjgaard, som skal blive til en mini-golfbane.

- Det er helt vildt, så meget vi har måtte fjerne. Der har både været indhegninger og huse til høns, grise og kaniner. Det hele var groet til. Men onsdag fik vi fjernet det sidste. Vi var 13 frivillige, siger en glad formand, Lis Jørgensen.

Nu venter de frivillige på, at en gravemaskine kommer forbi, så området kan blive gjort klar til, at den første bane kan blive sat op.

- Vi regner lige nu med, at det bliver til oktober ved en lille happening. Men banen vil først kunne bruges til foråret. Vi skal også selv lægge ny filt på alle banerne, siger Lis Jørgensen.

Hun hører, at der er meget stor interesse for at komme og spille på banen.

- Det virker, som om der er mange, som gerne vil bruge tid på minigolf. Allerede denne sommer blev jeg ringet op af et par turister, som lige skulle have vejen til banen. Jeg måtte skuffe dem og sige, at de må komme til Jyllinge igen til næste sommer, siger hun.