Se billedserie Dorthe Jakobsen er mindfulness-instruktør og laver nu et hold for unge. Hun tror, det kan hjælpe dem til at få mere balance og bedre selvværd. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Mindfulness er godt mod tankemylder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindfulness er godt mod tankemylder

Roskilde - 28. februar 2017 kl. 19:49 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan kalde det mentaltræning, når Dorthe Jakobsen har mindfulness for unge. Torsdag den 2. marts har hun gratis prøvetime på et hold, der er lavet netop til unge.

- Vi har høje krav til de unge mennesker. Jeg vil gerne give dem et frikvarter til bare at være dem, siger hun om årsagen til, at hun nu laver et hold mindfulness for unge fra 14 år og opefter.

Der er plads til 10 på holdet, og herefter kører Dorthe Jakobsen et forløb på fire gange i marts. Det hele foregår i Ro's Kilde Helsecenter på Vindingevej i Roskilde, hvor Dorthe Jakobsen har været tilknyttet siden den 1. november.

Dorthe Jakobsen fortæller, at mindfulness er godt mod tankemylder. Hun har eksempelvis oplevet, hvordan værktøjerne har fået et barn til at falde i søvn meget hurtigere.

Dorthe Jakobsen er egentlig skolelærer, men er gået på nedsat tid for at kunne have forskellige hold og behandlinger i helsecentret.

Hun taget en uddannelse, så hun kan lave hypnoterapi for særligt sensitive børn og vejlede deres forældre.

- En del af hypnoterapien er mindfulness, siger Dorthe Jakobsen, som også har valgt at tage en uddannelse som instruktør i mindfulness.