Mindful spisning nulstiller kroppen

Roskilde - 07. januar 2017 kl. 12:35 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Januar er i fuld gang, og mange mennesker begynder et nyt år med nytårsfortsætter om at tabe sig eller leve sundere. Hvis man spørger Ditte Falkenberg, er slankekure ikke den rigtige vej.

- Hvad jeg kender til slankekure, så er der noget, man ikke må, eller noget man skal. Hvis man ikke opfylder det, så får du skyldfølelse. Det er den direkte vej til stress, siger Ditte Falkenberg og forklarer, at slankekure er både fysisk og psykisk stressende, og så reagerer kroppen ved at blive mere sulten.

- Derfor ender det galt, siger Ditte Falkenberg og fortæller, at man i stedet skal nulstille sin krop.

Ditte Falkenberg bor i Roskilde. Hvis hun virker bekendt, er det formentlig, fordi hun har været på TV2 Vejret. Nu har hun i stedet åbnet Mind and food og sat sig for at lære mennesker at spise mindful. Mindful spisning er kort fortalt at spise, når man er sulten og stoppe, når man er mæt.

- Det er det modsatte af at spise på autopilot, siger Ditte Falkenberg.

Mind and food er ved at indrette sig i et lokale hos Roskilde Skønhedsklinik på Skomagergade.

Ditte Falkenberg fortæller, at mange stejler, når de hører ordet mindfulness, men at når hun først har forklaret folk, hvad mindful spisning går ud på, bliver hun ofte mødt af reaktionen: det er jo logisk.

Ditte Falkenberg har taget en del kurser i mindful spisning og mindfulness, og hun er ved at uddanne sig til eating psycology coach. Hun vil gerne vil gerne udvide Mind and food til også at have mere fokus på stress, men foreløbig vil hun fra den 1. marts tilbyde mindfulness til børn.

- Mindfulness passer godt til børn, fordi det er logisk og naturligt, siger Ditte Falkenberg.

