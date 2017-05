Redaktør Carsten Sivertsen.

Mindeord for Carsten Sivertsen

Det er kun kort tid siden, at redaktør Carsten Sivertsen kunne genoptage arbejdet efter en længere sygdomsperiode. Det var lykkedes at behandle en kræftsygdom. Carsten, familien og de mange, som kendte Carsten, var glade.

I lørdags døde han pludselig. Han fyldte 63 år i april. Han havde været ude på en motionstur og var kommet hjem til ægtefællen, chefjordemoder Ellen Tobiasen, da han pludselig døde. Forsøgene på genoplivning var forgæves.

Carsten Sivertsen boede i Lejre - i mange år på Bygaden og flyttede for ikke så længe siden til Maglehøj-området i Lejre - men han var først og fremmest en Roskilde-profil.

Carsten Sivertsen prægede DAGBLADET Roskilde i 17 år. Han ansattes i 1981 som nyuddannet journalist i bladhuset i Hersegade i Roskilde. Han var fra første dag en flittig og opsøgende journalist, bl.a. med byrådsstof som en del af opgaven. Han var tillige blandt de absolut drivende kræfter bag Radio Roskilde, som han ledede med stort engagement. Carsten Sivertsen var derfor DAGBLADETs bestyrelses naturlige valg som ny redaktør af DAGBLADET Roskilde, da forgængeren, Ole C. Jørgensen, ansattes som chefredaktør på Næstved Tidende i 1986.

Carsten Sivertsen fik en flyvende start som redaktør. Ejeren af det daværende Roskilde Tidende, Politikens Hus, besluttede efteråret 1986 at lukke Roskilde Tidende, at sælge abonnementsarkivet til DAGBLADET Roskilde samt at sælge bygningerne til Roskilde Bank. Perioden blev krævende. »Fordommene« om henholdsvis Roskilde Tidende og DAGBLADET (Roskilde Dagblad) var just ikke beskedne efter så mange års konkurrence mellem de to dagblade.

Carsten Sivertsen bestred redaktørposten med engagement og viden. Der stod respekt om hans daglige virke, præget af retskaffenhed, fairness og flid

Han blev redaktør allerede som 32-årig. I 1998 nåede han til, at han burde foretage et jobskifte. Dette var just ikke ønsket i DAGBLADETs ledelse, som han selv var en del af, men blev naturligvis respekteret. Han valgte et markant skift. Carsten Sivertsen var de følgende år kommunikationschef og kommunikationsansvarlig i tre af Danmarks store virksomheder - Chr. Hansen, Danisco og Codan Forsikring.

I 2007 blev han selvstændig med firmaet PR Konsortiet, der har hjemsted i Roskilde, og som har drevet lige siden. Her har han - sammen med kolleger - løst vidt forskellige opgaver for kunder, først og fremmest i Roskilde-området, men i øvrigt på hele Sjælland. Også opgaver for DAGBLADET og Sjællandske Medier, for hvem han skulle have løst en opgave i dag, mandag. Carsten Sivertsen havde naturligvis aftalerne på plads.

Carsten Sivertsen kendte Roskilde særdeles godt. Hans forældre - og efter moderens tidligere død siden faderen alene - drev i mange år en stor maskinforretning med hjemsted i Roskilde. Familie var engageret i andre dele af Roskildes erhvervsliv.

Carsten Sivertsen blev student fra Roskilde Katedralskole. Han kastede sig just ikke over maskinhandel efter gymnasietiden. Hans »ungdomsoprør« bestod i at indlede videregående studier i fransk og spansk med tilhørende rejser til de samme sprogområder. Han nåede at lære spansk, før han besluttede at skifte spor og indledte studier ved Danmarks Journalisthøjskole med praktiktid ved Frederiksborg Amts Avis i Frederiksværk og Hillerød.

Han var først og fremmest professionel journalist. Men han var også et holdningsmenneske, præget af viden og et åbent sind. Han har skrevet et utal af kommentarer i DAGBLADET. Og han har i tiden som en del af PR Konsortiet ofte leveret input til debatten via indlæg i Roskilde Avis og DAGBLADET.

Roskilde har mistet et vidende og engageret menneske med stor viden om byens historie og med et stort ønske om fortsat udvikling. Et menneske, præget af integritet.

I Lejre by boede han med familien. Han har også her på det seneste været medlem af Venstres bestyrelse i Lejre Kommune.

Han efterlader sig ægtefællen, Ellen Tobiasen, med hvem han for kort tid siden flyttede fra Bygaden i Lejre til et nyere hus i Maglehøj-området i Lejre, og to voksne børn, Karen og Bjørn.

Carsten Sivertsen bisættes fra Allerslev Kirke på torsdag klokken 13.