Millionbøde til vognmand

Den 28-årig var ejer og daglig leder af et vognmandsfirma i Roskilde og angav i årene 2011 og 2012 virksomhedens overskud til at være lavere, end det reelt set var. Dermed slap han for at betale en halv million kroner i skat i 2011, mens det offentlige gik glip af lidt over 200.000 kroner i skatteindtægter i 2012.

Heller ikke når det kom til at angive moms, var den 28-årige helt ærlig. I 2011 oplyste han, at selskabets momstilsvar på nul kroner, og året efter undlod han helt at angive et beløb. I første omgang betød det, at det offentlige kom til at mangle lidt over 350.000 kroner i afgifter, men snyderiet blev dog senere opdaget.