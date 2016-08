Milepæl: Kun et år til sidste retsmøde i Roskilde Bank-sagen

Rækken af retsmøder forventes nemlig at slutte den 29. august 2017, så mandagen markerede, at der nu »kun« er et år til, at dommerne i Østre Landsret kan trække sig tilbage og votere.

Det kalendermæssige fremskridt var til gengæld også det mest markante, da udspørgningen af bankens tidligere revisor, Palle Valentin Kubach, forsatte på sagens 49. dag. Spørgsmålene blev stillet af Finansiel Stabilitets advokat Christian Alsøe, der bl.a. interesserede sig for, hvordan de eksterne revisorer fulgte op, når de havde givet den interne revision besked på, at der skulle strammes op på nogle bestemte procedurer, og for hvilke papirer den eksterne revision havde til rådighed, når den skulle foretage sit arbejde på baggrund af den interne revisions arbejde. Advokaten ville også vide, hvad Ernst & Young havde gjort for at sikre fast grund under fødderne i erklæringen om, at det forretningsmæssige i banken fungerede tilfredsstillende.