Mikael har læst prinsessens hemmeligheder

At male et ordentligt portræt kræver tid - et par hundrede timer - men også mere end det. Det kræver indsigt i mennesket, der skal portrætteres.

- De kunder, jeg har, kan umuligt sidde i 200 timer. De har en stram agenda, så jeg har vænnet mig til at bruge et par dage på interview, for jeg er nødt til at få nogle »hemmeligheder,« som jeg kan bruge, når jeg skal male. Ellers ville det bare blive en afmaling af et legeme, og det kan man få en fotograf til, siger Mikael Melbye.