Midnat og Roskilde er klar: Nu venter de på vandet

Hele dagen har der været arbejdet i de tre områder omkring Roskilde Havn, hvor der kan opstå problemer i forbindelse med den forhøjede vandstand.

- Langs med Strandgade gik det nærmest bekymrende nemt. Der er lagt watertubes hele vejen, siger beredskabschef Lars Robetje fra Østsjællands Beredskab.

Langs med Frederiksborgvej har beboere, Røde Kors og folk fra beredskabet arbejde hele dagen og omkring klokken 00.30 forventer beredskabschefen at alt står klart.

- Der er lagt sandsække ud i haverne og watertubes hvor det er muligt. Det ser godt og solidt ud, siger han.

Endelig er beredskabsplanen for Vikingeskibsmusset fulgt til punkt og prikke.

- Det eneste vi virkelig er bekymrede for der er hvis der kommer vraggods fra vandsiden, som banker mod ruderne. Det kan vi aldrig helt garderer os imod, siger han.

Hele natten vil der være en indsatsleder og andre fra beredskabet som patruljerer i områderne omkring Roskilde Havn.

- Vi mennesker har gjort alt. Nu er det op til materiellet at stå imod, imens vi naturligvis holder de under konstant overvågning, lyder det fra Lars Robetje.

Beredskabschefen forventer, at vandet er faldet så meget i morgen ved 12-tiden, at man der kan begynde at drage konklusioner på indsatsen.

Seneste melding fra DMi er, at vandstanden forventes at blive 167 centimeter over daglig vande.