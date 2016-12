Midnat i Jyllinge: Vi er på plads, nu skal materiellet vise hvad de kan

Hele dagen har beredskabet og en voksende gruppe frivillige knoklet med at vise vandet i fjorden, hvem der bestemmer. Og her ved midnatstid er det en tilfreds beredskabschef, Lars Robetje, fra Østsjællands Beredskab, som kan give en statusmelding.

- Inden for ganske kort tid har vi alt materiellet på plads. Derefter gå vi ind i en driftfase, hvor materiellet skal vise hvad det kan. Nu har vi mennesker vist, hvad vi kan. Mange er trætte, mange er våde, mange er kolde. Men jeg kan ikke sige det nok. Det er fantastisk hvad Jyllinge og nabobyerne kommer med. Vi professionelle kan ikke gør det her så godt uden de frivillige. De er så kompetente. De respekterer vores plan. De byder ind med materiel og hænder, og de kvalificerer det arbejde vi har gjort. Jeg kan ikke kramme dem alle, men for pokker en indsats, lyder det fra beredskabschefen.

Det arbejde der kommer til at foregå nu, er placering af de sidste sandsække.

- Vi havde lidt problemer med vores watertubes på Strandvænget. Blæsten er enormt stærk, så vores tubes derude har været ved at blæse væk, før der kom vand i. Folk har fysisk stået og siddet på dem, for at holde dem på plads. Jeg vil tro, der har været omkring 100 frivillige til netop det arbejde.

Arbejdet langs med Værebro Å er færdigt og beredskabschefen har en rigtig god fornemmelse.

Hele natten vil der naturligvis være bemanding i den kommandovogn, der står på hjørnet ved Nordmarksgrillen.

- Vi vil have pumpevogne, folk der patruljerer langs med watertuberne og hjemmeværnet vil være i området. Der vil sikkert også være frivillige, der bare bliver for at stå klar. Sådan er det altså i Jyllinge, siger han.

Beredskabschefen forventer, at vandet er faldet så meget i morgen ved 12-tiden, at man der kan begynde at drage konklusioner på indsatsen.

Seneste melding fra DMi er, at vandstanden forventes at blive 167 centimeter over daglig vande.