Se billedserie Mette Svane Pedersen, 14, er at se i biografterne fra på torsdag. Pigen fra Jyllinge Nordmark har landet sin anden filmrolle og spiller Winnie, søster til Bertram, i den nye filmatisering af Bjarne Reuters elskede serie om Bertram, Anders, Oskar og Winnie og deres tossede onkel Georg, som denne gang spilles af Brian Lykke. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Mette er den nye Winnie: - Filmkysset var det sværeste

Roskilde - 11. juli 2017 kl. 14:31 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forestil dig, at du er 14 år og til fest. Ham den søde fyr er i lokalet, og du prøver at samle modet til måske at få dit første kys.

Muligheden byder sig, og du får kysset, men i samme øjeblik siger instruktøren »Cut, den tager vi lige en gang til, og så forestiller du dig, at det er et rigtigt kys, ikke Mette?« Herefter griner de cirka 200 statister og andre crew-medlemmer, som står i det ellers totalt stille lokale. Nogenlunde sådan var det for 14-årige Mette Svane Pedersen at få sit første filmkys.

- Det var pænt mærkeligt. Det var i hvert fald ikke romantisk - og der var slet ikke noget pres. Vi måtte tage den scene om et par gange. Man skulle kunne høre, hvad vi sagde, så vi stod der i et rum, hvor der var fuldstændig stille og nærmest råbte vores replikker. Så lagde de alt det hyggelige, fx musik, på bagefter, griner Mette Svane Pedersen, som synes, at den lille kyssescene var noget sværere end de scener, hvor hun bare skulle slås.

Nu har hun set filmen fire-fem gange, og det der filmkys er altså stadig lidt overvældende.

- Jeg holder mig for øjnene hver gang. Jeg ser jo altid filmen med nogen, jeg kender, og det er altså lidt svært at sidde og se sig selv kysse, smiler hun.

Mette Svane Pedersen er 14 år og fra Jyllinge. Hun har landet sin anden rolle i en spillefilm, og fra på torsdag kan hun opleves som storesøster Winnie i den nye filmatisering af Bjarne Reuters berømte børnebog »Kidnapning« fra 1975. Mette Svane Pedersens første film var »Villads fra Valby« fra 2015 med Luca Reichardt Ben Coker i titelrollen, og han er også med i »Kidnapning« som Bertram.

