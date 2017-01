Se billedserie »Renselse« hedder kunstinstallationen af Tale Øksendal, der er placeret midt inde på centertorvet på Ro?s Torv. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Mere kunst på Ro's Torv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere kunst på Ro's Torv

Roskilde - 09. januar 2017 kl. 11:10 Af Sara Asoka Paulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kunstforening og butikscenteret Ro's Torv er gået sammen om at fremme kunsten i storcenteret.

Fra januar i år vil Roskilde Kunstforening udvælge Månedens Kunstner, der skal udstilles specifikke steder på Ro's Torv.

Januars kunstner, Tale Øksendal, blev søndag præsenteret med taler af både centerchef Lisbeth Wilstrup og Roskilde Kunstforenings formand Jes Nysten.

- Det er altid dejligt at blive anerkendt, og placeringen her på centertorvet giver en utrolig bred eksponering, som skiller sig ud fra normale kunstudstillinger, siger Tale Øksendal.

Det er er intentionen, at kunst, som i forvejen har en betydelig plads i centeret, skal endnu mere i fokus med det nye tiltag.

- Jeg har altid haft det indtryk, at Ro's Torv værdsætter kunst. Så da jeg tiltrådte i 2015 besluttede jeg mig for, at jeg ville satse endnu mere på kunsten, da det er det, der for mig, kendetegner centeret, siger Lisbeth Wilstrup.

Roskilde Kunstforening har fået ansvaret for at vælge en ny kunstner hver måned. I 2017 vil alle de valgte kunstnere have en tilknytning til Roskilde eller omegn.

Tale Øksendal har selv valgt, hvilke kunstværker der skulle udstilles.

- Jeg har med vilje valgt nogle værker, der passer godt ind i de tematikker, jeg beskæftiger mig meget med. Magtfordeling, samfundsstrukturer og det moderne fortravlede menneske, siger Tale Øksendal.

Fra søndag den 15. januar vil centertorvet foran rulletrappen ved Føtex blive omdannet til et loungeområde hver søndag, hvor Månedens kunstners værker bliver en integreret del.

- Jeg er glad for, at vi har fået muligheden for at udstille i lige netop Ro's Torv. Det er mit håb, at folk stopper op og får en pause fra hverdagen ved at betragte kunsten, siger Jes Nysten.