Jessica Olsson (tv) med sin mentor Gerda Hestbech. Foto: Mariann Sofiasdottir

Mentorordning til unge kvinder får flere penge

Roskilde - 28. maj 2017 kl. 13:06

Kvinfo og Foreningen Nydansker, der står bag projektet Pift har fået bevilliget to millioner kroner fra Velux Fonden til at forankre og udvikle tilbuddet om mentorforløb til unge kvinder. Roskilde, Furesø og Høje Taastrup kommuner har blåstemplet projektet og har indgået rammeaftaler, hvor de betaler for at henvise unge til programmet.

De unge kvinder får gennem PIFT tilbudt et 6-12 måneders mentorforløb med en frivillig mentor. Målet er en uddannelse eller en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. sn.dk har tidligere fortalt om Jessica Olsson fra Roskilde, der havde været i et mentorforløb hos mentor Gerda Hestbech. Jessica Olsson er nu godt på vej til at uddanne sig til social- og sundhedsassistent.

Hun sagde blandt andet således som mentorforløbet.

- Der er et menneske, som jeg står til ansvar overfor, og jeg føler, at det er for min skyld, at hun er der. Jeg føler, at hun tror på mig og vil mig det bedste. Og så er hun virkelig god til at rose. Da jeg blev færdig med grundforløbet til sosu-uddannelsen, sagde hun, at det var virkelig godt gået og var oprigtigt glad på mine vegne.

Projektet startede i september 2015 og var gratis for kommunerne i opstartsperioden. Den indledende succes i Roskilde Kommune, hvor fem af de 12 medvirkende kvinder er kommet i uddannelse og en i job betyder, at kommunen har valgt at fortsætte ordningen.

