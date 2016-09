Mentorordning mangler mentorer

- Vi vil gerne have mentorordningerne spredt ud til flere byer. Indtil videre kan vi se, at behovet er konstant, der hvor vi allerede er, siger national konsulent i Viadukt, Marie Sander Rydsy.

- Det er rart, at der er nogen, der ikke har den pædagogiske hat på. Yu spørger ind til min sociale angst på en meget direkte måde og hjælper mig med at overvinde noget af det, jeg ikke helt kan forklare, hvorfor jeg synes er svært, siger hun.

- Man skal have overskud, tid, empatiske evner og en god situationsfornemmelse. Men af forskellige velgørende ting man kan støtte økonomisk eller selv deltage i, så er det her meget givende for begge parter. Og det eneste det kræver er, at du snakker med et andet menneske og er til stede. Det kan da aldrig gøre noget dårligt for nogen, siger Yu Zhao.