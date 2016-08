Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Mellemlager til atomaffald koster 1,5 mia. kroner

Roskilde - 26. august 2016

Det bliver på ingen måde billigt at finde en mellemlagerløsning for Danmarks atomaffald, som pt. befinder sig på Risø. Det viser en rapport om sikkerhed, økonomi og drift for en dansk mellemlagerløsning for radioaktivt affald fra konsulentfirmaet Cowi, som blev præsenteret torsdag på netop Risø, skriver DAGBLADET Roskilde.

I rapporten har Cowi givet sit bud på, hvad det vil koste, alt inklusiv, at finde en midlertidig løsning, hvor affaldet kan opbevares i 100 år. Cowi estimerer omkostningerne til at være på 1,549 mia. kroner. Men konsulentvirksomheden slår også fast, at beløbet kan svinge fra 1,07 mia. kroner til 2,189 mia. kroner.

Borgmester i Roskilde Joy Mogensen (S) minder politikerne på Christiansborg om, at de ikke bare står med et miljømæssigt ansvar, men også et økonomisk i sagen.

- Jeg synes, det er en tanke værd, hvor mange penge vores samfund skal bruge på det her. 1,5 mia. kroner på et mellemlager behøver vi ikke bruge, hvis vi vælger slutdepotet, siger hun.

Et slutdepot er estimeret til at koste 0,5 mia. kroner. Folketingets politikere har ikke kunnet blive enige om at vedtage et slutdepot, og derfor arbejdes der nu med det voldsomt meget dyrere mellemlager. Roskilde er fortsat i spil til en mellemlagerløsning, og der går minimum 10 år, før et mellemlager kan være etableret.