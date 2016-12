Meldingen gik på brand i passagertog

På stationen holdt et IC3-tog, som havde taget turen op over Sjælland. Omkring Næstved blev der observeret røg i en af vognene. Det fik togets personale til at flytte passagererne fra vognen og de nærmeste kupeer i de andre vogne, men rejsen fortsatte op over Sjælland. Da toget ramte Roskilde, var togturen imidlertid slut. Personalet valgte at få alle ud af toget og sendte dem i retning af København med andre toge.