Matas har fået en makeover

Roskilde - 26. august 2016 kl. 21:22

Sort er åbenbart igen det nye sort - i hvert fald hos Matas på Ro's Torv, som fredag atter kunne byde kunderne velkommen oven på næsten to ugers lukning efter at have været igennem en større ombygning.

I hvert fald er farven sort blevet lidt mere fremtrædende i de nye omgivelser.

- Det hele er blevet lidt mere hightech og deluxe, siger butikschef Christina Rosenqvist, som har stået i spidsen for butikken de sidste to-et-halvt år og inden da var syv år i Matas på Stændertorvet. Så hun er langt fra ny i faget, men de sidste to uger har alligevel været specielle for hende og butikkens 25 ansatte.

- Vi lukkede butikken ned mandag i sidste uge og brugte mandagen og tirsdagen på at fjerne varer. Derefter rykkede håndværkerne ind, og de forlod først i torsdags. Selv har vi gået og sat varer op igen siden i mandags. Det har været specielt og meget mærkeligt, men det er faktisk gået helt smertefrit, siger Christina Rosenqvist.

Fra sin butik kan Christina Rosenqvist se direkte over på en af Matas' største konkurrenter herhjemme, den fremadstormende kæde Normal, der åbner i Fonas gamle lokaler på Ro's Torv i dag.

Men hun bedyrer, at det ikke er derfor, at Matas' ledelse besluttede, at butikken på Ro's Torv trængte til en ansigtsløftning.

- Nej, vi skulle have været igennem en ombygning under alle omstændigheder, siger hun.