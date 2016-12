Masser af frivillige giver en hånd med for at få vandbarriererne på plads omkring Jyllinge Nordmark, inden højvandet sætter ind for alvor. Foto: Anders Ole Olsen

Masser klar til at hjælpe

- Hvor er der brug for hænder?

Det var et af de spørgsmål, der blev stillet flest gange ved borgermødet i Nordmarken andag eftermiddag, for selv om der er blevet slæbt sandsække i timevis, er der stadig mange, der byder sig til for at hjælpe beredskabet.