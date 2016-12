Der er planlagt seniorboliger i Bifaldet på Musicon.

Masser af senioregnede boliger på vej

Roskilde - 24. december 2016 kl. 11:54 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det burde være til at finde boliger i det centrale Roskilde de kommende år, også for seniorer der foretrækker et rækkehus uden førstesal.

Læs også: Flytteivrige seniorer leder forgæves

To ejendomsmæglere har tidligere udtalt til DAGBLADET, at det er nærmest umuligt at opdrive netop den type boliger, som de mange og stadigt flere pensionister efterspørger.

En opgørelse fra kommunen viser nu, at de boliger meget gerne skulle blive opført inden for de næste fire år. Alene i Roskilde by er der planlagt omkring 200 boliger i tæt-lav bebyggelse og dertil kommer godt 900 etageboliger. Af dem er cirka de 200 almene boliger.

- Hvis man går i overvejelser om at finde en mere ældreegnet bolig, er der en masse i gang, og vi arbejder på højtryk i Roskilde Byråd på at sikre, at der er boliger til alle, siger borgmester Joy Mogensen (S).

Det gælder blandt andet på Musicon, hvor der er planlagt boliger i Det Høje C i den sydlige ende og ved Bifaldet i den nordlige ende.

På Sortebrødre Plads bliver der gjort plads til et boligområde, når et nyt p-hus er opført, og endelig er der nyudviklede kvarterer på Ny Østergade og slagterigrunden ved Køgevej.

Boligerne er selvfølgelig ikke forbeholdt de ældre, som kommer i konkurrence med andre, der i dag har svært ved at finde den rigtige bolig. Kommunen kan ikke udlægge boligområder forbeholdt ældre, men de kan med lokalplanerne sørge for, at boligerne bliver ældreegnede.

