Se billedserie Belka (tv), Miko (midten) og Sunny holder af at iføre sig dyrekostumer og tage rundt og gøre folk glade. Tirsdag aften havde de fundet vej til Smuk Kvindeløb ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor de vakte opsigt. En af deres regler er, at de kun vil fotograferes i fuld kostume og ikke viser deres ansigter. Foto: Lars Ahn Pedersen

Maskotter tager ud for at få folk til at smile

Roskilde - 07. september 2016 kl. 11:33 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogen bruger deres fritid på at dyrke sport, andre roder med biler eller syr stramaj. Og så er der dem, som klæder sig ud i dyrekostumer for at gøre andre glade. Til sidstnævnte gruppe hører de tre personer, som dukkede op til Smuk Kvindeløb i Roskilde tirsdag aften i deres farvestrålende og ret så opsigtsvækkende kostumer.

- Man kan sige, at vi er en slags freelance-maskotter, siger en af de tre, Belka, hvis kostume er en blanding mellem en ræv og en hund.

Han ynder at klæde sig ud og tage på tur sammen med sine ligesindede, enten til butikscentre eller på Strøget i København, hvor de i vintermånederne typisk er at se en gang om ugen i grupper på op til 20 personer.

- Vi tager ud til alt muligt, så længe der ikke er penge involveret, siger Belka, som lægger stor vægt på det ikke-kommercielle i hobbyen.

Kostumerne er syet specielt til den enkelte person og ofte ud fra deres eget design. De stammer hverken fra film eller tegneserier, selv om figurerne godt kan ligne noget fra en japansk manga.

- Det er fantastisk at gå rundt og skabe smil og stemning ved at kramme folk, siger et andet medlem af trioen, Miko, som bor i Roskilde.

- Det er fedt, at folk altid smiler til én, siger Belka.