Se billedserie Hvem kan hurtigst med en rendegraver få flyttet en bold over i en tønde? Det var en af øvelserne, da maskinførerkonkurrencen Case Rodeo for første gang blev holdt på Sjælland, og det var grusgraven hos Roskilde Sten og Grus på Øde-Hastrup-Vej, der dannede ramme om begivenheden. De tre vindere skal deltage i EM i Paris i efteråret. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Maskinførere holdt rodeo i grusgraven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maskinførere holdt rodeo i grusgraven

Roskilde - 23. juni 2017 kl. 13:51 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man tre i år i træk er endt i top tre inden for sin disciplin, er man også nødt til at være med det fjerde år, uanset hvor konkurrencen bliver holdt. Derfor havde Bendt Risom torsdag taget turen helt fra Vildbjerg ved Herning til Roskilde Sten og Grus' grusgrav på Øde-Hastrup-Vej for at deltage i Case Rodeo 2017.

Det er en årlig konkurrence, som maskinproducenten Case Construction holder for sine kunder, der får mulighed for at demonstrere, hvor gode de er til at styre gravemaskiner, rendegravere, gummiged med mere.

De tre bedste vinder en rejse til Paris i efteråret, hvor der bliver holdt europamesterskab i Case Constructions testcenter. Danmark har vundet i både 2014 og 2016, og begge gange var Bendt Risom med på holdet.

- Så jeg var også nødt til at være med her. Det er køreturen værd, hvis man kan komme til Paris, siger han.

Herhjemme arrangeres Case Rodeo af den danske importør og forhandler S. D. Kjærsgaard A/S, som for første gang har valgt at afvikle konkurrencen på Sjælland.

- Det er dybt alvorligt, men samtidig kun for sjov, siger sælger hos S. D. Kjærsgaard, Arne Nordestgaard, som er den cowboyhatbærende tovholder på Case Rodeo.

Det kan Bendt Risom skrive under på.

- Nogle kører fra Jylland til København for at se en fodboldkamp, og så er det os andre, som gør det for maskiner, siger han.