Se billedserie René Keilby, direktør i Leon Hansen Maskinfabrik, står her ved et produkt til olie- og gasindustrien, som trods en vis usikkerhed stadig fylder en del for virksomheden i Gadstrup. Anordningen her skal kunne ligge 40 år på havets bund, og det stiller nogle skrappe miljøkrav. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Maskinfabrik er mest til de svære kunder

Roskilde - 25. maj 2017 kl. 19:50

Leon Hansen Maskinfabrik gik på ingen måde efter det lettest tilgængelige, da de for halvandet år siden begyndte at se sig om efter et nyt marked på grund af nedgangen inden for olie- og gas, hvor de har opbygget et speciale.

Tværtimod går de nu efter fly- og våbenindustrien, hvor det tager flere år at komme i betragtning, fordi alt skal godkendes, dokumenteres og overvåges ned i mindste detalje.

- Jo mere komplekst, jo bedre er det for os, siger René Keilby, der er direktør i Leon Hansen Maskin- fabrik med hovedsæde i Gadstrup Erhvervspark.

Virksomheden spidskompetence er de komplicerede kunder, der også stiller store krav til alt det uden om selve produktet såsom service og grundig dokumentation.

Derfor begiver de sig ikke af med store serieproduktioner, men er mest konkurrencedygtige, når antallet holder sig under 1000.

- Vi har specialiseret os i mindre, komplekse antal. Sådan noget med ordrer på 10-20.000 er nok ikke lige os. Så tror jeg, de kan få det billigere et andet sted, siger René Keilby.

Leon Hansen Maskinfabrik, grundlagt i 1973 og beliggende i Gadstrup siden 1990, har i mange år fokuseret på olie- og gasbranchen, men fordi den er skrumpet gevaldigt ind, vil de også søge andre græsgange.

Her faldt blikket på forsvarsindustrien, fordi den stiller lige så store krav og kun ser ud til at vokse.

- Det kan ikke nytte noget at gå ind i en branche, der er på vej ned, siger René Keilby.

Leon Hansen Maskin- fabrik har lige haft besøg af jetmotorfabrikanten Pratt & Whitney, men taler også med Lockheed-Martin om at levere til Danmarks nye kampfly og med Airbus.

Sidstnævnte tegner til at kunne blive den første flyordre til Gadstrup-virksomheden, men ingen af flykunderne er lige ved at være i hus. Det er en langstrakt proces på minimum to, men ofte tre-fire år.

- Det er voldsomt krævende kunder, siger René Keilby.

Før de overhovedet overvejer at købe noget, sikrer kunderne sig, at virksomheden ligger inde med de rigtige certifikater, som det i sig selv kræver et møjsommeligt arbejde at gøre sig fortjent til.

Derefter slår kunderne sig ned for at gennemgå produktionen ned i de mindste detaljer. To år i træk har Leon Hansen Maskinfabrik haft fire-fem dage om året, hvor de ikke havde kunder gående for at overvære produktion.

Fordi det tager så lang tid at få foden indenfor, kan maskinfabrikken ikke regne med rekordindtjening i år. Til gengæld kan de se tilbage på nogle rigtig gode år, som har givet mulighed for at investere i en ny fabrik og i at tage skridtet ind i en ny branche.

- Vi gør det vel vidende, at det vil tage nogle år, men sådan er det. Det er blandt andet derfor, vi har købt en virksomhed, der har nogle kunder i forvejen, og som vi kan udvikle på, siger direktøren.

Maskinfabrikken har lige nu kun en håndfuld medarbejdere i Gadstrup, hvor de monterer og tester produkter. Produktionen ligger i Polen og nu også på Lolland, hvor Leon Hansen har købt Strates Maskinfabrik i Sakskøbing.

Opkøbet hænger i høj grad sammen med virksomhedens forsøg på at komme ind i fly- og forsvarsindustrien. Dels har de brug for mere kapacitet, og dels har nogle kunder krav om produktion i Danmark.

Det gør de både for at sikre en hurtigere tilgang og for at kunne leve op til de politiske forventninger om lokal medproduktion, når det kommer til Danmarks nye F-35 kampfly, hvor Leon Hansen Maskinfabrik håber at blive underleverandør.

Produktionen i Polen er ifølge René Keilby ikke meget billigere end i Danmark, men her ser den lokale faktor også ud til blive en fordel, fordi Polen forventes at bruge mange flere penge på forsvar i de kommende år.

- Polen har grund til at investere ret voldsomt i militær, for de har en nabo, de er meget nervøse for, siger han.