Se billedserie Fibermobilen fra Fibia kommer til Svogerslev i løbet af et par uger. I bilen vil Kim Elbæk svare på spørgsmål om de projekter, som kan give fibernet i det meste af Svogerslev. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Mange vil være med i fibernetprojekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange vil være med i fibernetprojekt

Roskilde - 09. september 2017 kl. 09:49 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gruppen af fiberambassadører, som kæmper for at få Fibia til at lægge fibernet ned i store dele af Svogerslev, glæder sig over, at det går godt med tilmeldingerne. Derudover er der kommet endnu et projekt til.

Læs også: Fiberambassadører skal skaffe hurtigere internet til Svogerslev

Det er kun cirka to uger siden, at tilmeldingen blev åben, men allerede nu er flere af projekterne halvvejs i det antal af tilmeldte husstande, som Fibia har sat som minimum for, at de begynder at lægge fibernet ned i Svogerslev.

- Det går supergodt og den rigtige vej. fortæller Rasmus Holm, som er blandt initiativtagerne.

Fibia har delt Svogerslev op i flere projekter, så hvis der eksempelvis ikke kommer tilmeldinger nok i et projekt, så får de andre projekter alligevel fibernet.

Da projektet gik i gang, var der fem projekter, men nu er der kommet et sjette projekt med.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde lørdag den 9. september. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy