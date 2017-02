Se billedserie På borgermødet var det muligt at se Mangor & Nagels skitseprojekt til Roskilde Idrætspark og stille spørgsmål til arkitekterne og kommunens folk. Foto: Lars Ahn Pedersen

Mange spørgsmål men få svar om stadionprojekt

Roskilde - 28. februar 2017 kl. 13:17 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var meget sigende, at der sad flest post-it sedler på den tavle, hvor der stod »skitseprojekt«, da Roskilde Kommune mandag aften havde indbudt til borgermøde på rådhuset om Roskilde Idrætspark.

På mødet fremlagde Mangor & Nagel Arkitekter det foreløbige skitseprojekt til en ny idrætspark, og borgmester Joy Mogensen fortalte, hvad byrådet havde gjort sig af tanker, da et flertal sagde ja til at arbejde videre med projektet.

Blandt andet understregede hun, at projektet skal i åbent udbud, selv om FB Gruppen er kommet med et konkret tilbud om at finansiere byggeriet mod at få overdraget en del af jorden til kommercielle aktiviteter så som ungdomsboliger, sportscollege, sportel og fitnesscenter.

Hun gjorde det også klart, at et nyt stadion skal kunne bruges af alle, da flere af byens fodboldklubber har udtrykt bekymring for, at projektet kun ville blive til glæde for FC Roskilde.

Det var dog ikke fra idrætten, at de mest bekymrede stemmer lød på aftenens borgermøde. De kom i stedet fra beboerne i Blegdammen, som kan se frem til at blive nærmeste nabo til den moderniserede og udvidede udgave af idrætsparken.

Udsigten til et byggeri i fire etagers højde, øget trafik i området på kampdage samt støjgener i forbindelse med kampe og andre typer arrangementer så som koncerter var nogle af de forhold, som beboerne bragte på banen.

Det var dog begrænset, hvad de fik af konkrete svar. Typisk lød det, at der kun er tale om et skitseprojekt, der er så meget i sin vorden, at end ikke kommunen ved så meget endnu. For eksempel er der ikke lavet støjberegninger, og det er heller ikke til at sige, hvor mange koncerter der vil blive holdt på stadion, hvis det da overhovedet bliver aktuelt.

