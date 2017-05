Foto: Kenn Thomsen

Mand truet med pistol

Roskilde - 11. maj 2017

En mand med en pistol eller en attrap truede onsdag morgen en tilfældig forbipasserende på Køgevej.

»Er du med os eller imod os« spurgte pistolmanden offeret, som er en 28-årig mand fra København med anden etnicitet end dansk. Spørgeren trak en pistollignende genstand frem, som han ikke pegede mod sit offer, men holdt frem for at lade ham se, at den var der.

Den 28-årige kunne ikke se, om det var et rigtigt våben, men gled af på spørgsmålet og skyndte sig væk. Politiet blev alarmeret og rykkede talstærkt ud, da der blev meldt om skydevåben, men det lykkedes ikke at finde den truende mand.

Politiet er ikke sikre på, at gerningsmanden havde til sinds at gøre alvor af sine trusler, blandt andet fordi han havde en hund med, og de færreste trækker afsted med sådan en, hvis de har tænkt sig at skyde nogen.

Det kan tænkes, at der er tale om en »forvirret« person, men under alle omstændigheder finder politiet det vigtigt at få fat i ham.

Han er beskrevet som en mand på 35-40 år, 175-185 centimeter høj med hvid hud, kort hår og iført brun, grå eller blå jakke og mørk kasket, og så havde han en brunlig hund i mellemstørrelse med sig.