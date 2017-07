Mand filmede tissende festivalgæster med kamera i dåseøl

Ifølge et anklageskrift har en 49-årig tysk mand filmet, at kvinderne tissede.

Da op mod 60 kvindelige festivalgæster valgte at lade vandet ved et grønt område på Roskilde Festival, var de ikke alene.

Han indrømmer at have filmet kvinderne. Men han er ikke kommet med en fuld tilståelse, hvorfor forsvareren nedlægger en foreløbig påstand om frifindelse.

- Det er sådan cirka rigtigt. Jeg kan ikke huske alle detaljer så nøje, forklarer manden på tysk til sin tolk.

Ved at installere et kamera i en øldåse kunne manden filme kvinderne. Dåsen var lavet, så der kunne være væske øverst i den, som han drak af, mens han filmede.

Den 26. juni på Roskilde Festival bemærkede politiet, at manden holdt nøje øje med kvinder, der fik stillet deres tissetrang. Politiet tog derfor kontakt til ham, hvorefter manden blev anholdt.

Det viste sig, at manden var i besiddelse af 11 forskellige videoklip af tissende kvinder.

Den tiltalte demonstrerer i retten med den samme øldåse fra festivalen, en halvliters dåse fra Tuborg, hvordan han filmede kvinderne.

- Man kan også fylde øl i den og drikke af den. Når pigerne gik forbi, kunne jeg bare holde dåsen ned, siger den tiltalte.

Manden, der er tysk statsborger og bor i Tyskland, har under grundlovsforhøret 27. juni forklaret, at han kom til Danmark for at deltage i festivalen.

Da han var ude for at tisse, så han nogle kvinder tisse i nærheden. Han kunne godt lide at se på kvinderne, fordi de var glade og pjattede, mens de tissede.

Ifølge den tiltalte har en mand spurgt ham, om han ville tjene nogle penge på at filme kvinderne. Han havde herefter vist den tiltalte, hvordan kameraet virkede.

Den tiltalte har forklaret, at han følte sig skamfuld, da han filmede kvinderne.