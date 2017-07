Mand får 30 dages fængsel for at filme tissende kvinder

Retten har lagt vægt på, at den dømte vidste, at pigerne ikke havde givet samtykke.

En 49-årig tysk mand straffes med fængsel i 30 dage ved Retten i Roskilde for at have filmet op mod 60 tissende kvinder på Roskilde Festival i år.

- Tiltalte har været fuldt bevidst om, at pigerne ikke har accepteret optagelsen, i og med at optagelserne er sket med et kamera, der var kunstfærdigt indbygget i en øldåse, og at optagelserne filmisk var af høj kvalitet, sagde dommer Tove Horsager under domsafsigelsen.

Forsvareren nedlagde inden domsafsigelsen påstand om frifindelse, da den dømte ikke var kommet med en fuld tilståelse, men erkendte dele af anklagen.

- Der er tale om et offentligt rum, hvor der næsten er tale om et samtykke til, at andre kan se, hvad der foregår.

- Samtidig må tiltalte have været relativt tæt på, og alligevel bliver kvinderne siddende uden at foretage sig noget. En del af dem sidder endda og smiler, sagde hans forsvarer, Mads Lyshøj Ulrikkeholm, i sin procedure.

Forsvareren lagde også vægt på, at den 49-årige ikke vidste, at det, han gjorde, er strafbart.

- Egentlig vidste jeg ikke, at det var forkert, fordi ham, der gav mig dåsen, sagde, at det ikke var et problem, sagde den dømte under retsmødet.

Anklager Anne Oxbøll lagde til gengæld vægt på, at den tyske mand havde optaget billeder for en anden person.

- Det er en rimelig snedig konstruktion, der er lavet.

- Det er en skærpende omstændighed, når man optager billeder mod betaling for en anden mand uden at vide, om de bliver distribueret på nettet, sagde hun i sin procedure.

Ved at bruge et kamera installeret i en øldåse kunne manden filme kvinderne. Dåsen var lavet, så der kunne være væske øverst i den, som han drak af, mens han filmede.

Den 49-årige kom med en afsluttende bemærkning, inden dommen blev afsagt, hvor han beklagede sin gerning.

- Jeg er også kun et offer og ingen forbryder. Jeg er ikke noget dårligt menneske.

- Igennem denne lange tid, hvor jeg har siddet i fængsel, har jeg også begrebet, at det er en tungtvejende fejl, og jeg beklager den dybt, sagde han.

Den dømte valgte at tage imod dommen.