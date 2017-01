Retten i Roskilde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Mand dømt for grov vold to gange inden for et år

Roskilde - 15. januar 2017 kl. 08:57 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke længe, en 45-årig mand fra Roskilde formåede at holde sig i skindet, efter han i april 2016 blev idømt seks måneders fængsel ved Retten i Roskilde for grov vold, fordi han lillejuleaften 2015 stak en 7-Eleven-ekspedient på Roskilde Station med en kniv.

I august var den gal igen, og denne gang gik det ud over en kvindelig bekendt, som han slog flere gange i ansigtet og på kroppen og tog fat om halsen på hende, så det sortnede for hendes øjne, mens han råbte, at han ville slå hende ihjel.

Det har ført til endnu et møde med Retten i Roskilde, som igen har givet den 45-årige en straf på seks måneders fængsel for grov vold. I dette tilfælde talte det med, at han er tidligere straffet for vold, og at der gik så kort tid efter den forrige dom.

Den 45-årige havde nægtet sig skyldig og afviste i retten, at han skulle have slået og sparket kvinden, som ikke var hans kæreste, men én veninde, han havde kendt i en årrække. Retten troede dog mere på kvindens forklaring, og da den stemte overens med de lægelige oplysninger fra hendes besøg på skadestuen efter volden, kunne han føje endnu en ubetinget fængselsstraf til samlingen.

Det hjalp heller ikke den 45-årige, at han senere havde sendt en SMS til kvinden, hvor han undskyldte, hvad der var sket, og skrev, at hans hjerne slog fra, når han drak alkohol.