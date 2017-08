Malawi-besøg viser Roskilde-unge værdien af demokrati

Mandag var de i Roskilde for at udveksle demokratiske erfaringer med den internationale klasse 2.f på Roskilde Gymnasium.

- Malawianerne kommer fra en helt anden kontekst: de blev født i et diktatur og for dem er demokrati ikke en selvfølge, men noget de har tilkæmpet sig, siger en af projektets koordinatorer, Anja Katrine Søndergaard fra SF Ungdom, der er tidligere elev på Roskilde Gymnasium.

Hun håber, at besøget kan åbne danske unges øjne for, hvor priviligerede de er i forhold til demokratiske muligheder for at få indflydelse på deres eget liv. Men hun håber også, at besøget kan inspirere malawianerne til nye måder at deltage på.