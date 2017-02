Børns Voksenvenner i Roskilde har især brug for mandlige voksenvenner, fortæller centerleder Vibeke Niclasen, der her ses på en udflugt til Camp Adventure ved Rønnede, som foreningen arrangerede sidste år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Mænd er i høj kurs som voksenvenner

Roskilde - 24. februar 2017 kl. 19:11 Af Caroline Larsen og Sia Eliasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rigtig mange børn vokser i dag op med kun en forælder. Det kan skyldes skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien.

Dermed kan børnene mangle en ekstra voksen til at give dem opmærksomhed og nærvær i en travl hverdag. Foreningen Børns Voksenvenner har 26 års erfaring med at skabe venskaber mellem børn og voksne.

Vibeke Niclasen, som er centerbyleder i Børns Voksenvenner Roskilde, oplever stor efterspørgsel på især mænd, fordi de fleste børn, der søger en voksenven, er drenge fra seksårsalderen og opefter. Foreningen har nemlig som ambition at matche børn og voksne af samme køn.

- Det er ikke, fordi vi ikke vil matche af samme køn. Det vil vi egentlig gerne, men det er hverken børnene eller de voksne særlig interesseret i, da det primært handler om fælles interesser, siger hun.

Drengene kan mangle testosteron i deres hverdag, da de ofte bor alene med deres mødre, og derfor kan de have brug for et mandigt indspark, fortæller Vibeke Niclasen.

Hun oplever, at personer af samme køn deler flere interesser og synes, de samme ting er sjove at lave sammen. Hun påpeger, at det især er aktiviteter, som drengene kan have svært ved at lokke deres mødre med til.

- Jeg ved, at nogle tager til fodboldkampe sammen eller lave andre vilde ting, som at køre på motorcykel. Men det er meget forskelligt, hvad de finder sjovt at lave sammen, siger Vibeke Niclasen.

På nuværende tidspunkt står hele 15 drenge på venteliste i Børns Voksenvenner Roskilde, mens fire piger også mangler en voksenven. Foreningen efterspørger derfor flere frivillige, som ønsker at gøre en forskel for børnene.

Børns Voksenvenner Roskilde organiserer mellem 10 og 25 venskaber om året.