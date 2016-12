Se billedserie Gedebækrenden er nu selvproducerende med halvørreder. Uffe Clemmensen, formand i ROLK, og de andre frivillige bag projektet jubler over, at det er lykkedes. Foto: Bjørn Armbjørn

Lystfiskervideo: Så vild er vandløb netop nu

Roskilde - 28. december 2016 kl. 15:11 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man giver naturen en lillefinger, så tager den hele hånden. Det er den hurtige konklusion på det restaureringsprojekt, som frivillige kræfter fra Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) og Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord har stået bag i det lille vandløb Gedebækrenden, som blandt andet løber igennem golfbanen vest for byen.

De seneste uger har ifølge ROLKs formand Uffe Clemmensen været helt vanvittige.

- Vi har talt 85 gydebanker, altså steder hvor voksne fisk har været oppe i vandløbet for at lægge deres æg, den ene var over to meter lang. Det er helt outstanding. I en periode på 14 dage har vi set gydende havørreder i bækken hver dag, lyder det fra ham.

Restaureringsprojektet gik ud på at skabe adgang for ørrederne op i åløbet og få det renset og lagt det grus ud, som fiskene elsker - de er nemlig ikke tilhængere af et åløb med meget mudder i bunden.

Efter at have ordnet åløbet har de frivillige i et par sæsoner hentet æg og sæd fra havørreder fanget i fisketrappen ved Kattingeværket og nurset ørredynglen, indtil den var klar til at blive sat ud i renden.

- Ørreder vender tilbage til det vandløb, hvor de er »født«, og de fisk, vi ser nu, er de fisk, vi satte ud for et par år tilbage. Den største, vi har set, vurderer vi til at veje fire kilo. I forhold til åløbets størrelse har vi nu DTU Aquas ord for, at vandløbet producerer 100 procent af det, den kan, siger Uffe Clemmensen.