Roskildevænget 2 skal rives ned for at give plads til den ny Rema 1000-butik, men endnu er der ikke lavet en aftale med Jan & Bo?s Lystfiskershop om udflytning.

Lystfiskershop under pres fra Rema 1000

Roskilde - 01. juli 2017 kl. 15:08 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For næsten to år siden blev lokalplanen for en ny Rema 1000-forretning i Roskilde på hjørnet af Roskildevænget vedtaget, og 1. december sidste år overtog Rema Butiksudvikling A/S den eksisterende ejendom, der skal rives ned. Men fysisk er der intet sket endnu. Det er der to forklaringer på, fortæller Jan Poulsen, direktør i Rema Butiksudvikling.

- Dels taler vi med kommunen om forholdene for varelevering, som skal være på plads, inden vi kan få en byggetilladelse, og dels har vi et forhold til lejer, som vi skal have afklaret, siger Jan Poulsen.

Lejeren er Jan & Bo's Lystfiskershop, hvis lejemål ifølge Jan Poulsen ikke er sagt op. I stedet satser Rema 1000 på en gensidig aftale, men den er ikke faldet på plads.

- Det er klart, at hvis man havde alle penge i verden, ville det kunne løses meget hurtigt, konstaterer Jan Poulsen.

Bo Vogelius, ejer af Jan & Bo's Lystfiskershop, siger, at han ikke ligger i forhandling med sin udlejer.

- Der er ingen dialog pt. Det, de har tilbudt os, kan vi ikke drive forretning for. Om det ender med, at vi bliver sagt op, eller vi bliver tilbudt noget andet, vil vise sig, men det er helt klart hensigten, at vi bliver i Roskilde, siger Bo Vogelius.

Han ser frem til, at fremtiden bliver afklaret.

- Det har været et voldsomt pres, når vi som en lille detailforretning i fire år har kunnet læse, at der åbenbart kommer en ny, stor forretning lige her, hvor vi ligger. Det er mere end fire år siden, de første kunder kom ind og spurgte, hvornår vi lukkede. Det gør vi ikke. Vi bliver. Men der er ikke lavet en aftale endnu, siger Bo Vogelius.

