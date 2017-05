Det er ikke kun Hesalight, der er erklæret konkurs. Det samme er den tidligere ejer Lars Nørholt, har Østre Landsret nu stadfæstet. Foto: Kim Rasmussen Foto: Bjørn Armbjørn

Lyset slukket for Hesalight-direktør

Roskilde - 16. maj 2017 kl. 12:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den skandaleramte tidligere ejer af og direktør for den konkursramte Roskilde-virksomhed Hesalight, Lars Nørholt, Himmelev, er definitivt gået personligt konkurs. Det bekræfter både han selv og kurator i Hesalight-boet, Henrik Selchau Poulsen, over for Børsen.

Afgørelsen er faldet i Østre Landsret og er en stadfæstelse af en afgørelse fra februar i Skifteretten i Roskilde.

Dermed råder kuratoren råder over Lars Nørholts personlige aktiver, herunder huset på Frederiksborgvej, som han ejer sammen med sin hustru.

Hundredvis af millioner kroner gik tabt, da belysningsvirksomheden på Lykkegårdsvej gik konkurs i slutningen af 2016.

Siden har advokat Henrik Selchau Poulsen fra Bruun & Hjejle arbejdet på at kradse nogle af de tabte penge hjem igen, og her er Lars Nørholts konkurs et vigtigt skridt i dén retning.

Lars Nørholt er sammen med Hesalights øvrige ledelse og revisor er blevet stævnet for 200 millioner kroner - penge, som Lars Nørholt bl.a. har brugt til finansiering af bl.a. private huse på Mallorca, en bil og en privat fest.

Reelt burde beløbet være langt større, mener kurator, men beløbet er sat »lavt,« fordi det næppe er realistisk at få flere penge ud af en retssag.

Sideløbende er Lars Nørholt sigtet af Bagmandspolitiet for at have fiflet med regnskaberne i Hesalight, som blandt andre PensionDanmark, Danske Capital og PenSam havde skudt store beløb i.

Først viste regnskaberne millionoverskud, men da Erhvervsstyrelsen kiggede nærmere på selskabet, førte det til, at Hesalight måtte sende nye regnskaber ind, som viste, at hele egenkapitalen var væk.