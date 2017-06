Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lynghøjen: Beboer ser politikerne løbe fra ansvaret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lynghøjen: Beboer ser politikerne løbe fra ansvaret

Roskilde - 08. juni 2017 kl. 14:56 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når politikerne i dag sætter sig til bordet for at diskutere løsninger for trafiksikkerheden omkring Lynghøjen i Svogerslev, så kan de være vist på, at der er skuffede borgere, som allerede nu har set forvaltningens udspil efter med en lup og hovedrystende står tilbage.

- Det sker ikke noget som helst. Politikerne er i gang med at løbe fra det hele. De bruger 2,8 millioner kroner på stier i Svogerslev Hovedgade. Men det projekt stod allerede sidste år - før vi fik problemer med lastbiltrafik på den primære skolevej, Lynghøjen - i kommunens cyklistplan, lyder det fra en af beboerne på Lynghøjen, Robertino Rasmussen.

Hvis man ville have lastbilerne ud af Svogerslev, så havde man alle tiders chance nu. Lynghøjen 8 er til salg. Den koster 1,8 millioner kroner. Lagerhallen ud til Lindenborgvej er pt. tom og står til leje. Var der politiske vilje, så kunne de få alle lastbiler til industrikvarteret ud af Svogerslev. Men der er ingen vilje. Jeg ved ikke hvad der stopper politikerne fra at tage et ansvar, siger han.

Allerede i dag er der udkørsler til Lindenborgvej med lastbiler fra diverse grusgrave, så en udkørsel ekstra betyder næppe så meget i det store hele, er Robertino Rasmussens tanke.

- Vi har dokumenteret sætte vej i brandveje, parkeringer, farlige situationer med skolebørn. Jeg synes ikke vi har meget mere at skyde med og der sker intet. De er i gang med at indrette byen rundt om industriområdet, i stedet for at tilpasse industrien til byen. Og så mangler vi stadig en fornuftig forklaring på hvorfor den partielle byplans-vedtægt ikke kan bruges som løftestang, siger han.

I den partielle byplan-vedtægt fra 1969, som stadig er gældende står der i paragraf 2 stk. 2 om områdets anvendelse (industriområdet, red.): »På ejendommen må ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til væsentlig gene for omboende.«