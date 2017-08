Musicons hovedgade, Rabalderstræde, har siden den 30. januar været spærret for gennemkørende trafik efter klager over, at biler kørte gennem bydelen med for høj hastighed. Roskilde Kommune har efter en evaluering valgt at forlænge vejlukningen til næste år. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Lukning af Rabalderstræde forlænges

Vejlukningen blev indført efter klager over, at bilister kørte med for høj hastighed gennem den kreative bydels hovedfærdselsåre uden at tage hensyn til cyklister og fodgængere. Den seneste placering nord for Basgangen lader til at have haft den ønskede dæmpende virkning på trafikken, så nu kommer der en vejlukning i form af træer i kummer, der flyttes lidt mod nord til umiddelbart syd for Penselstrøget.